Названы автомобили, которые могут стать будущей классикой
- 10.12.2025, 18:59
Стоимость этих моделей существенно возрастет в ближайшие годы.
Страховая компания и авторитет в мире коллекционных авто Hagerty опубликовала список Bull Market 2026 — подборку моделей, стоимость которых, по прогнозам экспертов, будет расти в ближайшие годы. Список традиционно включает доступные автомобили, которые обладают потенциалом стать культовой классикой, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Hagerty много лет анализирует рынок и отмечает модели, способные повторить путь прошлого поколения «будущих классических авто» — от Lamborghini Diablo до Toyota Supra Turbo. В новом списке представлены спорткары, седаны, пикапы и даже хэтчбек, которые могут стать фаворитами среди молодых коллекционеров, включая миллениалов и поколение зумеров.
В список Bull Market 2026 вошли:
— 1968–1970 Dodge Charger
— 1999–2005 Mazda MX-5 Miata
— 1956–1957 Continental Mark II
— 1990–1993 Chevrolet 454 SS
— 2006–2013 Chevrolet Corvette Z06
— 1969–1972 Alfa Romeo GTV
— 2006–2010 BMW M5
— 1981–1993 Dodge Ramcharger
— 1995–1998 Nissan Skyline GT-R
— 1995–1998 Volkswagen Golf GTI VR6
— 2004–2007 Porsche Carrera GT
Любопытно, что среди классических представителей американского маслкара в этом году оказался лишь Dodge Charger конца 1960-х. Однако США на списке не ограничиваются: включены пикап Chevrolet 454 SS и внедорожник Dodge Ramcharger, которые уже начинают цениться коллекционерами.
Наиболее доступные варианты — Mazda MX-5 Miata и Volkswagen Golf GTI VR6, популярные среди молодых автолюбителей. Эксперты считают, что эти модели вскоре начнут активно дорожать.
Среди наиболее перспективных — BMW M5 с V10, недооцененный Nissan Skyline R33 и главный претендент на взлет цены — легендарная Porsche Carrera GT.