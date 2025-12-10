Названы автомобили, которые могут стать будущей классикой 10.12.2025, 18:59

1,394

Стоимость этих моделей существенно возрастет в ближайшие годы.

Страховая компания и авторитет в мире коллекционных авто Hagerty опубликовала список Bull Market 2026 — подборку моделей, стоимость которых, по прогнозам экспертов, будет расти в ближайшие годы. Список традиционно включает доступные автомобили, которые обладают потенциалом стать культовой классикой, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Hagerty много лет анализирует рынок и отмечает модели, способные повторить путь прошлого поколения «будущих классических авто» — от Lamborghini Diablo до Toyota Supra Turbo. В новом списке представлены спорткары, седаны, пикапы и даже хэтчбек, которые могут стать фаворитами среди молодых коллекционеров, включая миллениалов и поколение зумеров.

В список Bull Market 2026 вошли:

— 1968–1970 Dodge Charger

— 1999–2005 Mazda MX-5 Miata

— 1956–1957 Continental Mark II

— 1990–1993 Chevrolet 454 SS

— 2006–2013 Chevrolet Corvette Z06

— 1969–1972 Alfa Romeo GTV

— 2006–2010 BMW M5

— 1981–1993 Dodge Ramcharger

— 1995–1998 Nissan Skyline GT-R

— 1995–1998 Volkswagen Golf GTI VR6

— 2004–2007 Porsche Carrera GT

2006–2010 BMW M5

Любопытно, что среди классических представителей американского маслкара в этом году оказался лишь Dodge Charger конца 1960-х. Однако США на списке не ограничиваются: включены пикап Chevrolet 454 SS и внедорожник Dodge Ramcharger, которые уже начинают цениться коллекционерами.

Наиболее доступные варианты — Mazda MX-5 Miata и Volkswagen Golf GTI VR6, популярные среди молодых автолюбителей. Эксперты считают, что эти модели вскоре начнут активно дорожать.

Среди наиболее перспективных — BMW M5 с V10, недооцененный Nissan Skyline R33 и главный претендент на взлет цены — легендарная Porsche Carrera GT.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com