Премьер Японии хочет «как можно скорее встретиться» с Трампом 1 10.12.2025, 19:08

На фоне трений с Китаем.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити готова «как можно скорее встретиться» с президентом США Дональдом Трампом на фоне трений с Китаем. Об этом она заявила в парламенте.

«Я могу и поехать в Вашингтон, <...> и когда президент Трамп поедет за рубеж, я хотела бы встретиться как можно скорее», — сказала премьер Японии в ответ на предложение провести встречу с президентом США до его визита в Китай.

По данным Bloomberg, Япония возводит ракетные батареи, радары и склады боеприпасов на островах архипелага Рюкю из-за угрозы применения Китаем силы против Тайваня.

В прошлом месяце Такаити заявила, что страна развернет силы самообороны, если КНР попытается установить контроль над Тайванем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com