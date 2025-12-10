закрыть
10 декабря 2025, среда, 19:38
Премьер Японии хочет «как можно скорее встретиться» с Трампом

1
  • 10.12.2025, 19:08
На фоне трений с Китаем.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити готова «как можно скорее встретиться» с президентом США Дональдом Трампом на фоне трений с Китаем. Об этом она заявила в парламенте.

«Я могу и поехать в Вашингтон, <...> и когда президент Трамп поедет за рубеж, я хотела бы встретиться как можно скорее», — сказала премьер Японии в ответ на предложение провести встречу с президентом США до его визита в Китай.

По данным Bloomberg, Япония возводит ракетные батареи, радары и склады боеприпасов на островах архипелага Рюкю из-за угрозы применения Китаем силы против Тайваня.

В прошлом месяце Такаити заявила, что страна развернет силы самообороны, если КНР попытается установить контроль над Тайванем.

