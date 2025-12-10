Папа Лев XIV рассказал, что его вдохновляет 1 10.12.2025, 19:18

Понтифик удивил журналистов.

Папа Лев XIV, первый понтифик из США, удивил журналистов, назвав главным вдохновением своей духовной жизни труд малоизвестного французского кармелита XVII века — брата Лаврентия Воскресения. После возвращения из Ливана он рассказал, что именно книга «Практика присутствия Божия» лучше всего описывает его веру и мировоззрение, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от своего предшественника Папы Франциска, который нередко создавал новостные сенсации во время перелетов, Лев XIV предпочел говорить о внутренней тишине и мире, которым был известен брат Лаврентий. Монах, родившийся под именем Никола Эрман и не имевший формального образования, стал знаменит благодаря удивительной способности находить Божий мир в обычных делах.

Лев XIV подчеркивает, что его духовность формировалась именно под влиянием этого простого, но глубокого учения: жить для Бога можно в каждом действии — от работы до семейных обязанностей. «Памятовать о Боге в повседневности» — ключевое правило Лаврентия, которое, по мнению понтифика, особенно важно в эпоху одиночества, цифровых соблазнов и зависимости от экранов.

Монах учил: святость — не в изменении рода деятельности, а в том, чтобы делать привычное во имя Божие. Он предупреждал, что бесполезные мысли разрушают душевный мир, и советовал «как можно чаще беседовать с Богом». По его словам понтифика, такая простота и доверие доступны каждому — не только папам.

Сегодня, когда мир ищет опору среди хаоса, понтифик считает, что уроки монаха XVII века могут стать именно тем путеводителем, которого так не хватает современному человеку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com