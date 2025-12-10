Папа Лев XIV рассказал, что его вдохновляет

Папа Лев XIV рассказал, что его вдохновляет1
- 10.12.2025, 19:18
Понтифик удивил журналистов.
Папа Лев XIV, первый понтифик из США, удивил журналистов, назвав главным вдохновением своей духовной жизни труд малоизвестного французского кармелита XVII века — брата Лаврентия Воскресения. После возвращения из Ливана он рассказал, что именно книга «Практика присутствия Божия» лучше всего описывает его веру и мировоззрение, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).
В отличие от своего предшественника Папы Франциска, который нередко создавал новостные сенсации во время перелетов, Лев XIV предпочел говорить о внутренней тишине и мире, которым был известен брат Лаврентий. Монах, родившийся под именем Никола Эрман и не имевший формального образования, стал знаменит благодаря удивительной способности находить Божий мир в обычных делах.
Лев XIV подчеркивает, что его духовность формировалась именно под влиянием этого простого, но глубокого учения: жить для Бога можно в каждом действии — от работы до семейных обязанностей. «Памятовать о Боге в повседневности» — ключевое правило Лаврентия, которое, по мнению понтифика, особенно важно в эпоху одиночества, цифровых соблазнов и зависимости от экранов.
Монах учил: святость — не в изменении рода деятельности, а в том, чтобы делать привычное во имя Божие. Он предупреждал, что бесполезные мысли разрушают душевный мир, и советовал «как можно чаще беседовать с Богом». По его словам понтифика, такая простота и доверие доступны каждому — не только папам.
Сегодня, когда мир ищет опору среди хаоса, понтифик считает, что уроки монаха XVII века могут стать именно тем путеводителем, которого так не хватает современному человеку.