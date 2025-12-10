В Британии анонсировали появление летающих такси

В Британии анонсировали появление летающих такси1
- 10.12.2025, 20:00
Они могут появиться в ближайшие три года.
Британская аэрокосмическая компания Vertical Aerospace объявила о планах по запуску электрических «летающих такси» под названием Valo в Лондоне уже в 2028 году. Об этом пишет газета Independent.
«Valo рассчитан на перевозку до шести пассажиров, способен пролетать до 100 миль (около 160 километров в час) со скоростью 150 миль в час (около 257 километров в час) и, как ожидается, получит разрешение регулирующих органов в течение трех лет», — сказано в материале.
Ожидается, что на начальном этапе «летающие такси» будут выполнять рейсы в аэропорты и крупные города. Разработчик предполагает, что поначалу эта услуга будет премиум-класса, но по мере наращивания объемов производства станет такой же доступной, как поездка на обычном такси.