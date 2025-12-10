закрыть
10 декабря 2025, среда, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Британии анонсировали появление летающих такси

1
  • 10.12.2025, 20:00
В Британии анонсировали появление летающих такси

Они могут появиться в ближайшие три года.

Британская аэрокосмическая компания Vertical Aerospace объявила о планах по запуску электрических «летающих такси» под названием Valo в Лондоне уже в 2028 году. Об этом пишет газета Independent.

«Valo рассчитан на перевозку до шести пассажиров, способен пролетать до 100 миль (около 160 километров в час) со скоростью 150 миль в час (около 257 километров в час) и, как ожидается, получит разрешение регулирующих органов в течение трех лет», — сказано в материале.

Ожидается, что на начальном этапе «летающие такси» будут выполнять рейсы в аэропорты и крупные города. Разработчик предполагает, что поначалу эта услуга будет премиум-класса, но по мере наращивания объемов производства станет такой же доступной, как поездка на обычном такси.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко