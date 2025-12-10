В Google Maps появилась полезная функция для водителей 10.12.2025, 22:08

2,006

Детали.

Приложение Google Maps для iOS получило новую функцию, которая автоматически определяет и сохраняет местоположение припаркованного автомобиля. Об этом, как пишет MacRumors, на LinkedIn сообщил старший менеджер по продукту Google Maps Рио Акасака.

Функция работает, если пользователь подключил смартфон к автомобилю через USB, Bluetooth или CarPlay во время поездки с запущенным Google Maps. После завершения движения приложение самостоятельно помечает место парковки на карте и сохраняет ее до 48 часов. Как только пользователь снова начинает движение, метка автоматически исчезает.

Ранее сохранить место парковки можно было и вручную, выбрав соответствующий пункт в меню. Нововведение полностью автоматизирует этот процесс. Кроме того, для отображения точки теперь используются пользовательские иконки автомобиля, а не стандартный значок с буквой «P».

Функция автоматического сохранения парковочного места начала постепенно появляться у пользователей iPhone около месяца назад. На данный момент она доступна только в iOS-версии приложения.

