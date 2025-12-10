СМИ: Рубио попытался настроить Трампа против Путина из-за плана по Украине

СМИ: Рубио попытался настроить Трампа против Путина из-за плана по Украине2
Госсекретарь США не является ярым сторонником главы Белого дома, когда дело касается внешней политики.
Госсекретарь США Марко Рубио попытался настроить американского президента Дональда Трампа против российского диктатора Владимира Путина из-за плана по Украине. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Отмечается, что это было в духе Рубио и необычно для Белого дома, который в основном следует за президентом, а не пытается изменить его курс.
Источники издания уточняют, что он все еще не является ярым сторонником Трампа, когда дело касается внешней политики. В то же время Рубио придерживается взглядов, приемлемых для сторонников американского президента, и старается не вступать в публичный конфликт с ним.