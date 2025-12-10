СМИ: Рубио попытался настроить Трампа против Путина из-за плана по Украине 2 10.12.2025, 22:26

1,380

Марко Рубио

Госсекретарь США не является ярым сторонником главы Белого дома, когда дело касается внешней политики.

Госсекретарь США Марко Рубио попытался настроить американского президента Дональда Трампа против российского диктатора Владимира Путина из-за плана по Украине. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Отмечается, что это было в духе Рубио и необычно для Белого дома, который в основном следует за президентом, а не пытается изменить его курс.

Источники издания уточняют, что он все еще не является ярым сторонником Трампа, когда дело касается внешней политики. В то же время Рубио придерживается взглядов, приемлемых для сторонников американского президента, и старается не вступать в публичный конфликт с ним.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com