Apple призвала пользователей срочно обновить iPhone 11.12.2025, 4:44

Иллюстрационное фото

iOS 26.2 должна выйти в ближайшие дни.

Корпорация Apple анонсировала скорый выпуск iOS 26.2, призвав пользователей подготовиться к обновлению. На это обратил внимание журнал Forbes.

По словам журналистов, iOS 26.2 должна выйти в ближайшие дни — на это указывает выпуск предварительной версии обновления Release Candidate 2. В компании уточнили, что апдейт будет включать в себя важные патчи, ликвидирующие некоторые уязвимости, и призвали пользователей быть готовыми срочно установить обновление.

Авторы Forbes отметили, что iOS 26 поддерживает порядка миллиарда смартфонов, и предложили всем владельцам iPhone не игнорировать апдейт операционной системы (ОС). «Ни один пользователь не должен колебаться. Обновите свой iPhone, как только появится информация о выходе программного обеспечения (ПО»), — подчеркнули журналисты. Также они отметили, что в новой версии iOS 26 также появится защита от мошенников.

В материалах журнала говорится, что недавно Apple и Google предупредили пользователей о серьезных киберугрозах по всему миру. Представители IT-гигантов напомнили о необходимости своевременного обновления гаджетов.

