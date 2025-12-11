Названы пять самых ненадежных электрических кроссоверов 11.12.2025, 5:32

Иллюстрационное фото

Опрос был проведен среди автовладельцев.

Автомобильный портал What Car перечислил самые ненадежные подержанные кроссоверы. Для этого издание провело опрос среди автовладельцев. Машины оценивались по 100-балльной системе.

Так, самым ненадежным электрокаром на вторичном рынке стал Volkswagen ID 4. Опрос показал, что его надежность составляет всего 79,6%. На втором месте находится Nissan Ariya с показателем надежности 80,9%. Третье место занимает BMW iX, надежность которого оказалась на уровне 81% из 100 возможных.

Далее следуют MG ZS EV и Audi e-tron, у которых надежность оказалась на уровне 81,8% и 84,4% соответственно.

