закрыть
11 декабря 2025, четверг, 1:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Представлен самый мощный планшет на Windows

  • 11.12.2025, 0:59
Представлен самый мощный планшет на Windows
Иллюстрационное фото

Названа также цена.

Компания OneXPlayer представила на Kickstarter планшет Super X, который позиционируется как самый мощный Windows-планшет на рынке. Об этом сообщает портал WCCFTech.

OneXPlayer Super X оснащается APU AMD Ryzen AI Max+ 395, включающем 16 вычислительных ядер и интегрированную графику Radeon 8060S, производительность которой сопоставима с дискретной GeForce RTX 4060. Новинка также является первым планшетом, поддерживающим внешнюю систему жидкостного охлаждения — решение, ранее характерное для высокопроизводительных игровых ноутбуков. Использование СЖО позволило повысить лимит энергопотребления процессора до 120 Вт.

Поскольку краудфандинговый сбор средств еще не открыт, часть характеристик пока тоже не раскрывается. Однако подтверждено, что устройство получит 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880х1800 пикселей и аккумулятор емкостью 83,5 Вт*ч. Помимо этого, Super X стал одним из первых устройств с поддержкой новых Mini SSD.

По информации OneXPlayer, стартовая цена на Kickstarter составит $1900 за конфигурацию с Ryzen AI Max 385, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Доплата за флагманский APU Ryzen AI Max+ 395 составит $100. Версия, совместимая с внешней системой жидкостного охлаждения, будет предлагаться от $1960.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко