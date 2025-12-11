Представлен самый мощный планшет на Windows 11.12.2025, 0:59

Иллюстрационное фото

Названа также цена.

Компания OneXPlayer представила на Kickstarter планшет Super X, который позиционируется как самый мощный Windows-планшет на рынке. Об этом сообщает портал WCCFTech.

OneXPlayer Super X оснащается APU AMD Ryzen AI Max+ 395, включающем 16 вычислительных ядер и интегрированную графику Radeon 8060S, производительность которой сопоставима с дискретной GeForce RTX 4060. Новинка также является первым планшетом, поддерживающим внешнюю систему жидкостного охлаждения — решение, ранее характерное для высокопроизводительных игровых ноутбуков. Использование СЖО позволило повысить лимит энергопотребления процессора до 120 Вт.

Поскольку краудфандинговый сбор средств еще не открыт, часть характеристик пока тоже не раскрывается. Однако подтверждено, что устройство получит 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880х1800 пикселей и аккумулятор емкостью 83,5 Вт*ч. Помимо этого, Super X стал одним из первых устройств с поддержкой новых Mini SSD.

По информации OneXPlayer, стартовая цена на Kickstarter составит $1900 за конфигурацию с Ryzen AI Max 385, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Доплата за флагманский APU Ryzen AI Max+ 395 составит $100. Версия, совместимая с внешней системой жидкостного охлаждения, будет предлагаться от $1960.

