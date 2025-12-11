закрыть
Amazon даст работу миллиону индийцев для развития искусственного интеллекта

  • 11.12.2025, 6:03
Общий объем вложений достигнет $35 миллиардов.

Американский ретейлер Amazon объявил о планах масштабных инвестиций в индийскую экономику в период до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Общий объем вложений достигнет 35 миллиардов долларов. Главными целями названы цифровизация на основе искусственного интеллекта (ИИ), рост экспорта и создание рабочих мест.

К настоящему времени Amazon оценивает количество созданных за счет предыдущих вложений рабочих мест в Индии в 2,8 миллиона, если учитывать прямые, косвенные, сопутствующие и сезонные работы в различных отраслях промышленности. Через пять лет компания ожидает добавления к ним еще миллиона.

Ретейлер обещает расширить использование ИИ студентами, предпринимателями и клиентами и представить четырем миллионам учащихся государственных школ возможность для обучения в области ИИ.

