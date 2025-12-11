Москву и область атаковали дроны 11.12.2025, 8:09

Задержаны десятки авиарейсов, раздаются взрывы.

Вечером 10 декабря и после полуночи в Москве и Московской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников: в регионе прогремела серия взрывов, власти заявляют о сбивании и падении обломков дронов, пишет «Фокус».

В московских аэропортах «Росавиация» ввела ограничения на авиарейсы из-за атаки беспилотников, в связи с чем задерживаются десятки авиарейсов. Об этом сообщили российские медиа.

Только в российском аэропорту «Шереметьево» задерживаются по меньшей мере 20 рейсов, утверждают местные Telegram-каналы. Взрывы прогремели в Одинцовском и Раменском округе Московской области, пишут СМИ.

Временные ограничения «Росавиация» ввела также для аэропортов «Домодедово» и «Внуково». Как утверждает медиа Mash, всего в аэропортах Москвы отменили 27 рейсов на вылет и еще столько же на посадку.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы сбитии по меньшей мере восьми ударных дронов, которые летели курсом на российскую столицу по состоянию на 00:45 часов.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — цитируют заявление Собянина российские СМИ.

Информации о последствиях или пострадавших в результате атаки на момент публикации не поступало.

Также российские медиа сообщают о дронах и взрывах над Тулой. Местные утверждают, что прогремело не менее 7 взрывов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com