«Кровотечение рекой»: девочке на рейсе Хургада — Минск стало плохо во время полета 11.12.2025, 9:28

иллюстративное фото charter97.org

Медицинскую помощь оказали бортпроводница и фельдшер.

Девочке, летевшей рейсом Хургада — Минск, стало плохо во время полета: у нее началось сильное кровотечение из носа. Ситуация осложнилась тем, что самолету пришлось сделать крюк из-за атаки беспилотников, пишет телеграм-канал «От Винта».

Как рассказали в соцсетях пассажиры рейса Belavia B28214, выполнявшегося 9 декабря, у находившейся на борту девочки с высокой температурой на высоте лопнули сосуды в носу. Началось сильное кровотечение, которое долго не удавалось остановить.

Высокая температура сама по себе делает сосуды более хрупкими. В самолете воздух очень сухой, слизистая пересыхает и становится еще уязвимее. На высоте добавляется перепад давления — не критический, но у больного может усилить нагрузку на сосуды.

Поэтому при лихорадке и воспаленной слизистой носа носовое кровотечение в полете действительно может быть сильным и трудноостанавливаемым — причина в сочетании факторов, а не в самой высоте, отмечает канал.

Медицинскую помощь девочке оказывали бортпроводница Людмила и фельдшерка Лариса. Дополнительно рейс пришлось уводить севернее Москвы из-за атаки беспилотников на территорию России, отсюда время полета увеличилось примерно на полчаса.

К счастью, все закончилось благополучно: после посадки в Минске пилот «по громкой» поблагодарил героинь, оказавших помощь. Девочка покидала самолет самостоятельно, госпитализация не понадобилась.

В комментариях под роликом автор видео отмечает, что, по словам бортпроводницы Людмилы, у которой 13 лет стажа в авиации, такой случай произошел с ней впервые.

«Если вы были на борту, то не могли не оценить ее старания», — пишет автор видео.

