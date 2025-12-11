закрыть
11 декабря 2025, четверг, 12:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Обвал не за горами: озвучен интересный прогноз по экономике РФ

4
  • 11.12.2025, 11:39
  • 2,916
Обвал не за горами: озвучен интересный прогноз по экономике РФ

В новом году российский рубль может рухнуть до рекордных показателей.

Экономика страны-агрессора России постепенно приближается к катастрофе. Это отражается и на курсе рубля. В новом году российская валюта может обвалиться до рекордных показателей.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его словам, уже сейчас курс рубля уже приблизился к психологической отметке - 100 рублей за доллар.

Прогноз курса рубля на 2026 год

Экономист убежден, что говоря о будущем курсе рубля, можно ориентироваться на многочисленные заявления российских чиновников и представителей крупного экспорта ориентированного российского бизнеса.

«Они кричат, что им нужен курс "хотя бы 120-130 рублей за доллар". Такой курс возможен уже в 2026 году», - подчеркнул он.

Новак отметил, что гарантированно в 2026 году будет преодолена психологическая отметка в 100 рублей за доллар, а дальше обвал рубля может быть даже неконтролируемым.

Какой курс рубля приемлем для бизнеса РФ

Главред писал, что по предварительным данным Новака, российский бизнес просил у российского центробанка курс хотя бы 120 рублей за доллар, чтобы выровнять свое финансовое положение и выполнять административные указания, которые дает российское правительство российским компаниям.

«Да и курс на уровне 120 рублей за доллар был бы выгодным российскому правительству, поскольку так оно бы смогло хоть немного сократить дефицит бюджета в рублях», - добавил он.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко