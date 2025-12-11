Ракеты ВСУ могут ударить по центрам управления армии РФ в Самаре

Ракеты ВСУ могут ударить по центрам управления армии РФ в Самаре4
- 11.12.2025, 12:56
Это парализует связь и командование.
11 декабря стало известно, что у ВСУ может появиться новая цель - сеть воинских частей в Самаре. Указанные объекты являются центром управления и разведывательных операций всего Центрального военного округа, именно отсюда осуществляется руководство силами армии РФ на восточных направлениях фронта в Украине.
Агентам партизанского движения «Атеш» удалось разведать локации трех ключевых подразделений, выяснив, где располагается личный состав, в какой зоне стоит военная техника, точки нахождения всех командных пунктов, а также комплексов антенн для радиолокации и обнаружения целей.
Партизаны опубликовали фото локаций воинской части 23280 - центра сбора разведданных 1388-го командно-разведывательного центра, главного узла связи 91-й бригады управления в воинской части 59292 и 234-го отдельного радиобатальона.
Серия точных ударов по воинским частям в Самаре может лишить подразделения армии РФ на Восточном фронте Украины связи, солдаты окажутся парализованы без командования, чем оперативно воспользуются ВСУ. Им уже передана вся собранная информация.