Ракеты ВСУ могут ударить по центрам управления армии РФ в Самаре 4 11.12.2025, 12:56

1,908

Это парализует связь и командование.

11 декабря стало известно, что у ВСУ может появиться новая цель - сеть воинских частей в Самаре. Указанные объекты являются центром управления и разведывательных операций всего Центрального военного округа, именно отсюда осуществляется руководство силами армии РФ на восточных направлениях фронта в Украине.

Агентам партизанского движения «Атеш» удалось разведать локации трех ключевых подразделений, выяснив, где располагается личный состав, в какой зоне стоит военная техника, точки нахождения всех командных пунктов, а также комплексов антенн для радиолокации и обнаружения целей.

Партизаны опубликовали фото локаций воинской части 23280 - центра сбора разведданных 1388-го командно-разведывательного центра, главного узла связи 91-й бригады управления в воинской части 59292 и 234-го отдельного радиобатальона.

Серия точных ударов по воинским частям в Самаре может лишить подразделения армии РФ на Восточном фронте Украины связи, солдаты окажутся парализованы без командования, чем оперативно воспользуются ВСУ. Им уже передана вся собранная информация.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com