NI: Трамп предлагает создать «Золотой флот» для ВМС США 4 11.12.2025, 13:30

1,128

Дональд Трамп

Американский президент видит в этом символ силы и престижа.

Президент США Дональд Трамп предложил создать «Золотой флот» для ВМС страны, подчеркнув важность сильного военно-морского флота для национальной безопасности, экономики и влияния Америки в мире. По словам министра ВМС Джона Филана, в состав флота войдут новые американские фрегаты, модернизированные танкеры и вспомогательные корабли, а также беспилотные надводные и подводные боевые системы, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Фрегаты будут отличаться от недавно отмененных кораблей класса Constellation, основанных на франко-итальянских разработках. Филлан упомянул «Большой Красивый Корабль», детали которого пока держатся в секрете.

История показывает, что ВМС США способны на возрождение. После Гражданской войны флот был почти полностью распущен, а к концу XIX века модернизация позволила США победить Испанию в Испано-американской войне. В 1907–1909 годах «Великий Белый Флот» совершил мировое плавание, демонстрируя мощь и слаженность американского флота.

Однако в XXI веке американское судостроение сталкивается с проблемами: программы строительства кораблей часто задерживаются и выходят за рамки бюджета, как в случае с эсминцами Zumwalt, кораблями прибрежной зоны (LCS) и авианосцами Gerald R. Ford. Производство американских верфей составляет менее 1% китайского тоннажа, а кадровый дефицит остается критическим.

Эксперты отмечают, что построение полностью нового класса кораблей требует времени и огромных финансовых ресурсов. У США нет права на ошибки, как это было с LCS и Zumwalt.

Трамп, известный тягой к золоту и роскоши, видит в «Золотом флоте» символ силы и престижа. Тем не менее специалисты считают, что стратегическое планирование должно оставаться за профессионалами, способными сочетать видение с практическими возможностями, как это делал президент Теодор Рузвельт с «Великим Белым Флотом».

Создание флота требует не только красивого названия, но и грамотного подхода к строительству, кадрам и технологиям, иначе проект может повторить ошибки прошлого.

