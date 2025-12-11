В России вспыхнула Дорогобужская ТЭЦ, которая питает важный для «оборонки» завод
- 11.12.2025, 14:09
Химический комбинат «Дорогобуж» производит базовые компоненты для взрывчатых веществ.
В России ночью горела Дорогобужская ТЭЦ в Смоленской области, которая питает химическое производство, важное для оборонной промышленности страны-агрессора.
Об этом сообщает в Telegram руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
«Ночью у россиян подгорела Дорогобужская ТЭЦ. Она обеспечивает работу химического производства, которое критически важно для оборонной промышленности РФ», - отметил Коваленко.
По его словам, химический комбинат «Дорогобуж» производит аммиак, нитраты, азотные удобрения - это базовые компоненты для производства взрывчатых веществ, в частности аммиачной селитры и нитратных смесей для военных нужд.
«Без энергоснабжения ТЭЦ их выпуск останавливается. Также она обеспечивает стабильное энергоснабжение оборонных предприятий Смоленской области», - добавил он.
Руководитель ЦПД СНБО также подчеркнул, что в регионе расположены производства, работающие на российский ВПК: приборостроение, металлургические узлы, ремонтная база. ТЭЦ частично поддерживает энергетику этой промзоны.
Что известно о комбинате «Дорогобуж»
ПАО «Дорогобуж» - это крупное промышленное предприятие, входящее в Группу «Акрон» и является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в России. Это крупнейший работодатель, налогоплательщик и экспортер в Смоленской области.
Завод производит минеральные удобрения, в частности азотные (аммиачная селитра) и комплексные. По данным 2024 года, объемы производства товарной продукции составляли около 2,1-2,3 млн тонн.
Аммиачная селитра преимущественно используется в аграрном секторе, но имеет и промышленное применение, в частности как составляющая некоторых взрывчатых веществ. Поэтому продукция завода, особенно аммиачная селитра и азотная кислота, являются товарами двойного назначения.