Новый пакет санкций ЕС бьет по российской «атомке», нефти и стали 1 11.12.2025, 15:16

Стали известны детали 20-го санкционного пакета.

Новый, уже 20-й по счету пакет санкций Европейского Союза может быть направлен на атомную, сталелитейную, нефтяную и удобрительную промышленность России. Также под ударом снова окажется «теневой флот» РФ.

Об этом сообщает EU Observer.

Отмечается, что уже есть проект заявления стран Евросоюза на саммите, где членов блока призывают к «дальнейшим скоординированным действиям» в отношении так называемых «государств флага». Это государства, которые фактически предоставляют любым судам возможность ходить под их флагом, чем Россия активно пользовалась.

Ранее благодаря этому большое количество непригодных для плавания старых нефтяных танкеров работало в интересах России. Сейчас ЕС планирует принять меры против этих стран, чтобы заставить их отозвать разрешения на флаг.

Другие мишени новых санкций ЕС - это сталелитейная, удобрительная и атомная промышленность России. Эти категории частично или полностью выпали из внимания Евросоюза в плане введения ограничений.

Также послы стран ЕС согласовали изменения в 19-й пакет санкций, который уже действует. В документах, которые попали в распоряжение издания, речь идет о внесении в «черный список ЕС» 23 физических и юридических лиц - в том числе гражданина США - а также 42 нефтяных танкеров, которые помогают военным усилиям российского режима.

