Четыре компании с белорусскими корнями пробились в топ-бизнесов Польши 11.12.2025, 15:50

Самая высокая позиция — у EPAM Systems.

Влиятельное издание Rzeczpospolita по итогам 2024 включило 4 компании, имеющие белорусские корни, в Lista2000 крупнейших компаний Польши. По сравнению с предыдущим списком их стало на одну больше. Все они, несмотря на падение среднего показателя участников рейтинга, увеличили свою выручку, пишет «Белорусы и рынок».

Самая высокая позиция у белорусов в Lista2000 у EPAM Systems (Poland) – 361-я.

В прошлом году продажи известного IT-бизнеса выросли на 0,7% (до 1,936 млрд злотых), что позволило ему подняться в рейтинге на четыре строчки.

В первую тысячу (с 1131-го на 803-е место) поднялся в Lista2000 оператор сети дисконтных АЗС E100 Power Max. Эта компания, которую контролируют экс-брестчане Владимир и Максим Стаецкие, заработала в рассматриваемом периоде 998,2 млн злотых. Это на 42,1% больше, чем было годом ранее.

Заметен прогресс крупного логистического бизнеса Tels Global Polska, который принадлежит Владимиру Таянко и Ивану Шаховичу. В 2023-м компания занимала 1583-е место с выручкой 505,2 млн злотых. По итогам прошлого года оператор поднялся на 1411-ю строчку, благодаря росту выручки до 580, 9 млн злотых.

Наконец, впервые в рейтинг Rzeczpospolita вошло польское подразделение производителя и дистрибьютора IT-гаджетов Asbis Poland. С объемом выручки 472,9 млн злотых эта компания заняла 1762-е место. Выручка Asbis Poland выросла на более чем 25% и составила 472,9 млн злотых.

В целом, как отмечают авторы рейтинга, средний показатель по выручке участников рейтинга оказался на 3,4% ниже версии за 2023 год.

В частности, снизился на 1/5 (до 294 976, 0 млн злотых), несмотря на приобретение PGNiG, показатель у неизменного лидера Lista2000 - Orlen. Компания объяснила это снижением цен на нефть, газ и нефтехимическую продукцию, а также ограниченным ростом объемов продаж.

Более тревожный фактор, указывают аналитики Rzeczpospolita, падение прибыли темпами более заметными, чем выручка. Общая валовая прибыль у участников рейтинга снизилась почти на 10% в годовом исчислении, а чистая - почти на 14%. Из белорусских участников Lista2000, кстати, прибыль выросла по сравнению с предыдущим годом только у EPAM Systems (Poland).

«Это свидетельствует о сложных условиях, в которых работают предприниматели в Польше: масштабировать бизнес сложно (спрос ограничен), а издержки растут. Это заметно, например, по заработной плате, которая в прошлом году выросла, хотя численность сотрудников осталась неизменной», - говорится в комментарии.

Что касается отдельных секторов, то лидером по сокращению выручки в 2024-м стала энергетика. Продажи в ней сократились, как выразились эксперты Rzeczpospolita, на «ошеломляющие» 32%.

Значительное снижение также зафиксировано в топливном, химическом и горнодобывающем секторах. Оптовая торговля и обрабатывающая промышленность также были в минусе, а автомобильный сектор символически вырос менее чем на 1%.

Строительство, медиа, телекоммуникации и IТ, а также пищевая промышленность показали несколько лучшие результаты, но рост объемов были ниже, чем в прошлом году.

Среди тех секторов, у которых все-таки есть повод для оптимизма, розница (+6,2%), транспорт (+8,6%), здравоохранение и фармацевтика (+10,1%), а также услуги (+10,7%).

