ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска

ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска2
- 11.12.2025, 16:00
- 2,452
Десантники опровергли заявления российской пропаганды.
В центре Покровска, что в Донецкой области, украинские военные подняли государственный флаг.
Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ ВСУ в Telegram.
Отмечается, что таким образом украинские военные опровергли фейковые заявления российской пропаганды о якобы «взятии» города.
«Мир должен видеть, что, несмотря на кремлевскую ложь о «взятии» города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию», - говорится в подписи к ролику.