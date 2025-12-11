закрыть
11 декабря 2025, четверг, 17:16
ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска

  • 11.12.2025, 16:00
  • 2,452
ВСУ подняли украинский флаг в центре Покровска

Десантники опровергли заявления российской пропаганды.

В центре Покровска, что в Донецкой области, украинские военные подняли государственный флаг.

Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ ВСУ в Telegram.

Отмечается, что таким образом украинские военные опровергли фейковые заявления российской пропаганды о якобы «взятии» города.

«Мир должен видеть, что, несмотря на кремлевскую ложь о «взятии» города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию», - говорится в подписи к ролику.

