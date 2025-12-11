В Дроздах продают коттедж размером с супермаркет

В Дроздах продают коттедж размером с супермаркет6
Цена впечатляет.
В Дроздах в Минске продают коттедж солидной площади. Минувшим летом его предлагали за 10 млн рублей, но желающих купить недвижимость не нашлось — и в декабре владелец поднял цену еще на 2 млн.
Четырехуровневый коттедж выставили на продажу на улице Тихая. Его общая площадь впечатляет — 2000 м², из них жилая — 1275 м². Стоит дом на участке в 14,5 соток.
Его построили в 2023 году. Однако внутри дом все еще не обустроен.
Судя по планировке, недвижимость разделена на две части, так что в ней могут проживать две семьи, у каждой из которых будет свой вход.
У дома — парковка на 10 автомобилей с электрозарядками. Также есть большая терраса.
Стоимость коттеджа — 12 476 450 рублей, или 4,3 млн долларов. А летом этого года его продавали за 10 млн рублей, или 3,5 млн долларов. То есть менее чем за полгода стоимость выросла более чем на 20%.