Хакеры заявили о взломе реестра воинского учета РФ 1 11.12.2025, 16:55

1,168

Все данные в ней уничтожены.

Анонимная хакерская группировка взломала систему компании «Микорд», которая является ключевым разработчиком Реестра воинского учета, и уничтожила все данные, сообщили проекту «Идите лесом» сами взломщики.

Правозащитники рассказали, что хакеры на протяжении нескольких месяцев передавали им «огромное количество материалов по Реестру», включая техническую и финансовую документацию, а также исходный код. «Серверы ключевого разработчика реестра воинского учета взломаны, все данные стерты», — гласило сообщение, которое ранее появлялось на сайте «Микорда». Сейчас интернет-портал компании недоступен. «На сайте ведутся технические работы», — сообщается при попытке загрузки страницы.

Следствием взлома и уничтожения инфраструктуры «Микорда» станет отсрочка разработки реестра, в котором пока работают не все функции, как минимум на несколько месяцев, утверждают в «Идите лесом». «Еще несколько месяцев эта махина (30 миллионов учетных записей!) для отправки людей убивать и умирать не поедет», — подчеркнули правозащитники. Они добавили, что полученные в результате хакерской атаки данные уже переданы журналистам.

Директор «Микорда» Рамиль Габдрахманов подтвердил «Важным историям» факт взлома инфраструктуры. «Ну с кем не бывает? Сейчас многих атакуют», — сообщил он. Журналисты также убедились в подлинности переданных хакерами документов и подтвердили участие «Микорда» в разработке реестра. Вскоре издание выпустит расследование с анализом взломанных материалов и опубликует их.

«Движение сознательных отказчиков» отмечает, что в чат-бот организации в последние дни приходят сообщения о не работающем реестре.

«Микорд» — это IT-компания из Казани, основанная в 2008 году. Она специализируется на автоматизации бизнес-процессов, разработке софта, включая собственную Low-code платформу Web-BPM, и внедрении IT-систем в госструктуры и бизнес.

Создать единый реестр военнообязанных приказал президент Владимир Путин после объявления мобилизации осенью 2022 года. В апреле 2023-го глава государства приравнял электронные повестки к бумажным и утвердил ограничения против граждан, которые уклоняются от призыва.

Летом россияне начали получать уведомления на «Госуслугах» о включении в реестр воинского учета с электронными повестками. В рассылке военнообязанным предлагали пройти авторизацию и получить выписку о своих данных. Затем жителям регионов начали приходить и непосредственно электронные повестки с требованием явиться в военкомат.

Впрочем, до этого времени реестр так и не запустили полноценно: автоматические ограничения за неявку по повестке, включая запрет на выезд, управление автомобилем и получение кредитов, еще не работают.

