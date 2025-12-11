Под Волчанском почти полностью уничтожена группа «Ахмата» 11.12.2025, 18:14

2,448

Пропагандистский сюжет обернулся признанием полного провала операции.

Кремлевские пропагандисты из Russia Today сняли сюжет, в котором рассказывают о судьбе российской штурмовой группы на украинской земле.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», главный герой видео оккупант из спецназа «Ахмат» с позывным Кошмар, который вместе с еще четырьмя своими соратниками отправился на штурм украинских позиций в Волчанске. Именно он перед штурмом гордо выкрикивает «Сдавайся, хохол!», а затем, сквозь слезы и кровь, рассказывает в каком-то подвале, что их «добивают потихоньку».

«Военнослужащий из спецназа «Ахмат» с позывным Начкар вместе с товарищами по службе штурмовали пятиэтажку в Волчанске Харьковской области. Заходили группами по пять человек. В его пятерке были Кошмар, Шрам, Росписной и Малой. Все, кроме Малого, были ликвидированы украинскими защитниками», – отмечается в комментарии к опубликованному видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com