11 декабря 2025, четверг, 18:47
Под Волчанском почти полностью уничтожена группа «Ахмата»

  • 11.12.2025, 18:14
  • 2,448
Под Волчанском почти полностью уничтожена группа «Ахмата»

Пропагандистский сюжет обернулся признанием полного провала операции.

Кремлевские пропагандисты из Russia Today сняли сюжет, в котором рассказывают о судьбе российской штурмовой группы на украинской земле.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», главный герой видео оккупант из спецназа «Ахмат» с позывным Кошмар, который вместе с еще четырьмя своими соратниками отправился на штурм украинских позиций в Волчанске. Именно он перед штурмом гордо выкрикивает «Сдавайся, хохол!», а затем, сквозь слезы и кровь, рассказывает в каком-то подвале, что их «добивают потихоньку».

«Военнослужащий из спецназа «Ахмат» с позывным Начкар вместе с товарищами по службе штурмовали пятиэтажку в Волчанске Харьковской области. Заходили группами по пять человек. В его пятерке были Кошмар, Шрам, Росписной и Малой. Все, кроме Малого, были ликвидированы украинскими защитниками», – отмечается в комментарии к опубликованному видео.

