Куда пропадает Лукашенко по средам? 11.12.2025, 23:02

Диктатору все больше дней требуется для отдыха.

В конце октября «Зеркало» обратило внимание, что по средам, которые Александр Лукашенко обычно старался сделать себе выходными в дополнение к субботе и воскресенью, диктатор якобы стал принимать чиновников с докладами. При этом на фотографиях, опубликованных по итогам этих встреч пресс-службой, Лукашенко не было. 11 декабря пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт рассказала гостелеканалу «Первый информационный», куда же по средам «пропадает» ее начальник.

Публично прокомментировать аномалию в графике Лукашенко его пресс-секретарь решила, чтобы «расставить все точки над і».

— Ничего чрезвычайного, ничего необычного и ничего непривычного! Это работа, которая идет постоянно уже достаточно долгое время. Какие-то доклады мы в средствах массовой информации освещаем, какие-то [доклады] мы даем чисто тематические, но это тоже очень важный процесс для того, чтобы вся страна слышала и понимала, о чем докладывают… <...> Вот это самое главное. Это цель такой работы, — заявила Эйсмонт.

Пресс-секретарь добавила, что есть и доклады Лукашенко, о которых в госСМИ «широко» не сообщается.

— Таких докладов у нас гораздо больше, чем тех, что мы медийно освещаем, — сообщила Эйсмонт.

Почему с таких «докладов по средам» пресс-служба Лукашенко не публикует фотографии и видео с участием узурпатора, пресс-секретарь не объяснила.

К слову, чем занимался Лукашенко в среду на этой неделе, сказать сложно. На его сайте за 10 декабря лишь одна публикация — поздравление коллективу Белорусского национального технического университета. В телеграм-канале его пресс-службы никаких постов в этот день не выходило.

В комментарии для гостелеканала «Первый информационный» Эйсмонт заявила, что в минувшую среду Лукашенко обсуждал «важные вопросы» с «некоторыми профильными министрами», а еще «углубился в подготовку Всебеларусского народного собрания».

То, что Александр Лукашенко старается отдыхать в середине недели, еще четыре года назад заметил журналисты. Тогда они изучили его график и пришли к выводу, что среда — самый свободный день рабочей недели Лукашенко. А в выходные он, за редким исключением, тоже отдыхает.

Прошлой весной журналисты вернулись к теме, и оказалось, что своей привычке Лукашенко не изменил — стандартно в этот день нигде публично не появлялся. Его пресс-служба, как правило, сообщала, что узурпатор «работает с документами».

Так было вплоть до последнего времени. Например, в среду, 27 августа 2025 года, на сайте Лукашенко появилось сообщение, что он поздравил «народ Молдовы» с Днем независимости. 10 сентября его пресс-служба сообщила, что узурпатор отправил поздравление с днем рождения Ларисе Долиной и подписал несколько указов. В среду, 24 сентября, никаких активностей не было вовсе, а 1 октября снова только бумажная работа — поздравления и подписание документов.

Теперь по средам белорусам сообщают, что Лукашенко принимает с докладами чиновников. После те рассказывают подробности пропагандистам госСМИ. Вот только кадров с тех встреч, на которых был бы запечатлен Лукашенко, людям не показывают.

Исключение из этого правила составляют среды, на которые у Александра Лукашенко выпадают командировки.

