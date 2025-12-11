закрыть
11 декабря 2025, четверг, 23:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси пересмотрели льготы для электромобилей

  • 11.12.2025, 23:40
В Беларуси пересмотрели льготы для электромобилей

Бесплатной парковки больше не будет.

В Беларуси пересмотрели льготы и преференции по «электричкам» и зарядным станциям. Александр Лукашенко подписал указ, который вносит изменения в документ 2020 года «О стимулировании использования электромобилей», пишет БелТА.

По новому распоряжению льготы по НДС и инвестиционному вычету на электромобили продлеваются по 31 декабря 2028 года.

Но одно послабление для электромобилей новый указ все-таки отменяет. Речь о праве на бесплатную парковку – теперь у водителей электрокаров такой возможности не будет.

Преференции для установки и обслуживания зарядных станций теперь действуют неограниченный срок.

«РУП «Белтелеком» определено вторым оператором, который будет осуществлять строительство и обслуживание медленных зарядных станций мощностью до 44 кВт», – прокомментировали в пресс-службе диктатора.

Первым государственным оператором была «Белоруснефть».

Застройщикам предоставляют права на передачу зарядных станций и объектов электрических сетей государственным операторам для их последующей эксплуатации на безвозмездной основе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип