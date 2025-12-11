В Беларуси пересмотрели льготы для электромобилей 11.12.2025, 23:40

Бесплатной парковки больше не будет.

В Беларуси пересмотрели льготы и преференции по «электричкам» и зарядным станциям. Александр Лукашенко подписал указ, который вносит изменения в документ 2020 года «О стимулировании использования электромобилей», пишет БелТА.

По новому распоряжению льготы по НДС и инвестиционному вычету на электромобили продлеваются по 31 декабря 2028 года.

Но одно послабление для электромобилей новый указ все-таки отменяет. Речь о праве на бесплатную парковку – теперь у водителей электрокаров такой возможности не будет.

Преференции для установки и обслуживания зарядных станций теперь действуют неограниченный срок.

«РУП «Белтелеком» определено вторым оператором, который будет осуществлять строительство и обслуживание медленных зарядных станций мощностью до 44 кВт», – прокомментировали в пресс-службе диктатора.

Первым государственным оператором была «Белоруснефть».

Застройщикам предоставляют права на передачу зарядных станций и объектов электрических сетей государственным операторам для их последующей эксплуатации на безвозмездной основе.

