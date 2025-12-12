закрыть
12 декабря 2025, пятница
В РФ загорелся Орский механический завод

  • 12.12.2025, 12:20
Атака дронов ВСУ?

Утром 12 декабря загорелся Орский механический завод в Оренбургской области Российской Федерации, написали в соцсетях. Россияне опубликовали серию фото и видео, на которых хорошо видно столб дыма на территории предприятия, которое, среди прочего, производит оборудование для добычи нефти и работает на военно-промышленный комплекс РФ (артиллерийские гильзы), передает «Фокус».

Первые сообщения о дыме над Орским заводом появились в сети около 11 часов (по Минску, то есть в 13 часов по местному времени). В канале росСМИ Astra показали видео с места событий, а местные жители сообщили, что начался пожар на машиностроительном предприятии. Причина возгорания пока не известны, а представители власти не комментировали инцидент.

