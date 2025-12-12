США дожимают Мадуро 12.12.2025, 12:57

Николас Мадуро

Готовятся новые перехваты танкеров у берегов Венесуэлы.

Соединенные Штаты готовятся продолжить перехват судов, перевозящих венесуэльскую нефть, чтобы усилить давление на Николаса Мадуро, которому Вашингтон предложил покинуть пост президента Венесуэлы и скрыться в одной из «дружественных» стран, включая Сирию или Россию, пишет The Moscow Times.

Вашингтон составил список нескольких находящихся под санкциями танкеров для возможного захвата, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам собеседников агентства, перехваты танкеров продолжатся в ближайшие недели и затронут суда, которые транспортировали венесуэльскую нефть, а также сырье из других стран под санкциями, включая Иран.

Ранее на этой неделе США захватили у берегов Венесуэлы танкер The Skipper (ранее — Adisa), который с 2022 года находится в санкционных списках за участие в крупной сети поставок нефти, которая помогала финансировать Корпус стражей исламской революции Ирана и группировку «Хезболла».

Это спровоцировало панику в правительстве Венесуэлы, которое зависимо от поставок подсанкционной нефти в Китай, рассказали источники The Washington Post. По их данным, государственная нефтяная компания страны PDVSA в четверг провела экстренное совещания в связи с захватом танкера, который глава МИД Венесуэлы Густаво Гонсалес Лопес назвал «наглым воровством» и «актом международного пиратства».

Если США продолжат захваты танкеров и нарушат вывоз венесуэльской нефти, эффект для экономики страны может быть «катастрофическим», сказал WaPo Франсиско Родригес, экономист Университета Денвера: «Если возможности продавать нефть будут полностью устранены, что возможно путем морской блокады, Венесуэла войдет в глубокую рецессию, которая будет хуже кризисов 2016 и 2020 гг».

США настаивают, что Мадуро, управляющий Венесуэлой с 2013 года, покинул свой пост. Помимо России рассматриваются сценарии его изгнания в Турцию или Кубу. Сам Мадуро, по данным The Atlantic, согласен уйти в отставку, если Вашингтон гарантирует амнистию ему и его ближайшим соратникам.

Дональд Трамп 29 ноября объявил о закрытии неба над Венесуэлой, у берегов которой уже находится ударная группировка американского флота, включая авианосец USS Gerald R. Ford.

