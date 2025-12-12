«Хартия» заблокировала россиян в Купянске

«Хартия» заблокировала россиян в Купянске5
- 12.12.2025, 13:38
- 3,682
В результате успешной операции часть города уже зачищена.
Украинские бойцы зачищают Купянск Харьковской области от российских оккупантов. Бои продолжаются в центральной части города.
Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщает аналитический проект DeepState.
«В результате успешной операции Сил Обороны был заблокирован противник в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города», — сообщили аналитики.
В DeepState подчеркнули, что озвучивается только та информация, раскрытие которой не несет опасности для украинских бойцов.
По их словам, операция началась с создания рубежа блокирования и отрезания гарнизона врага в городе от основных сил.
«Силы Обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого состоялась зачистка Мирного (оккупационное советское название Москалевка) и северо-западных окраин самого Купянска», — рассказали аналитики о ходе операции.
Отмечается, что выявление и уничтожение российских оккупантов продолжается, вражеские «анклавы еще есть в центральной части города».
По словам аналитиков, данная операция — это совместная работа ударной группировки 2 корпуса Национальной гвардии Украины «Хартія» (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ Альфа, КОРД и ВСП), а также ТГр Купянск.