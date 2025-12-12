закрыть
12 декабря 2025, пятница, 14:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Хартия» заблокировала россиян в Купянске

5
  • 12.12.2025, 13:38
  • 3,682
«Хартия» заблокировала россиян в Купянске

В результате успешной операции часть города уже зачищена.

Украинские бойцы зачищают Купянск Харьковской области от российских оккупантов. Бои продолжаются в центральной части города.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщает аналитический проект DeepState.

«В результате успешной операции Сил Обороны был заблокирован противник в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города», — сообщили аналитики.

В DeepState подчеркнули, что озвучивается только та информация, раскрытие которой не несет опасности для украинских бойцов.

По их словам, операция началась с создания рубежа блокирования и отрезания гарнизона врага в городе от основных сил.

«Силы Обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого состоялась зачистка Мирного (оккупационное советское название Москалевка) и северо-западных окраин самого Купянска», — рассказали аналитики о ходе операции.

Отмечается, что выявление и уничтожение российских оккупантов продолжается, вражеские «анклавы еще есть в центральной части города».

По словам аналитиков, данная операция — это совместная работа ударной группировки 2 корпуса Национальной гвардии Украины «Хартія» (подразделений ВСУ, НГУ, ГУР, ССО, СБУ Альфа, КОРД и ВСП), а также ТГр Купянск.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров