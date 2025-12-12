У самого разыскиваемого в Европе российского шпиона нашли цементные заводы в Ливии 12.12.2025, 14:44

Журналисты Financial Times провели расследование.

Один из самых разыскиваемых мошенников в Европе, бывший операционный директор разорившейся немецкой платежной системы Wirecard Ян Марсалек, оказался инвестором в ливийские цементные активы, говорится в расследовании The Financial Times (перевод — moscowtimes.ru).

Согласно данным Süddeutsche Zeitung, бежавший в 2020 году от ареста Марсалек получил в 2021 году российский паспорт на имя Германа Баженова и живет в России под защитой ФСБ. Ранее он хвастался поездками в Пальмиру в Сирии «в гости к российским военным» и помогал наладить присутствие ЧВК «Вагнер» в Ливии.

До продажи акций заводов Марсалек годами вкладывался в ливийские проекты через сеть офшорных структур на Кипре, Дубае и острове Мэн и номинальных владельцев. FT отмечает, что вокруг ливийских цементных заводов и связанных с ними компаний развернулся затяжной корпоративный конфликт между бывшими партнерами Марсалека, который теперь будут рассматривать в британских судах. По оценке источников FT, вложения Марсалека в Ливию, если бы он сохранил над ними контроль, сейчас достигали бы десятков миллионов долларов. Также у него были другие проекты в Ливии — он владел компаниями, которые сдают в аренду буровые установки.

The Financial Times привел еще один ливийский эпизод из жизни Марсалека. В 2018 году он предложил одному из своих ливийских партнеров Ахмеду Бен Халиму и его близким вложиться в новый токен Toncoin, который запускала платформа Telegram. Ее основатель Павел Дуров познакомился с Марсалеком и пригласил его присоединиться к проекту. Для ливийских инвесторов создали отдельный фонд, однако банк Credit Suisse, сопровождавший продажу токенов, заблокировал транзакцию. Как выяснилось, банк был готов принять деньги Марсалека (его участие в финансовом мошенничестве Wirecard не было раскрыто), но опасался его окружения из Ливии.

Чтобы обойти банковские проверки на предмет отмывания денег, инвесторы решили, что средства будет вкладывать сам Марсалек от своего имени, но за их счет. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США заблокировала выпуск токена Telegram, и Марсалек был вынужден вернуть деньги ливийцам.

