Лукашенко встретился со спецпредставителем Трампа Коулом 3 12.12.2025, 15:22

2,314

Джон Коул

Переговоры продолжатся завтра.

Диктатор Лукашенко встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщила пресс-служба правителя.

Сообщается, что встреча продолжится и завтра.

После прошлого визита делегации США в Минск в сентябре 2025 года из колоний были отпущены и вывезены в Литву 51 политзаключенный , в том числе многие известные блогеры, журналисты, оппозиционные политики, а также иностранные граждане.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com