Лукашенко встретился со спецпредставителем Трампа Коулом

Лукашенко встретился со спецпредставителем Трампа Коулом3
- 12.12.2025, 15:22
Переговоры продолжатся завтра.
Диктатор Лукашенко встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщила пресс-служба правителя.
Сообщается, что встреча продолжится и завтра.
После прошлого визита делегации США в Минск в сентябре 2025 года из колоний были отпущены и вывезены в Литву 51 политзаключенный , в том числе многие известные блогеры, журналисты, оппозиционные политики, а также иностранные граждане.