12 декабря 2025, пятница, 16:10
Лукашенко встретился со спецпредставителем Трампа Коулом

3
  • 12.12.2025, 15:22
  • 2,314
Лукашенко встретился со спецпредставителем Трампа Коулом
Джон Коул

Переговоры продолжатся завтра.

Диктатор Лукашенко встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Беларуси Джоном Коулом. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщила пресс-служба правителя.

Сообщается, что встреча продолжится и завтра.

После прошлого визита делегации США в Минск в сентябре 2025 года из колоний были отпущены и вывезены в Литву 51 политзаключенный , в том числе многие известные блогеры, журналисты, оппозиционные политики, а также иностранные граждане.

