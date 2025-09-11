закрыть
11 сентября 2025, четверг, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На свободу вышел Николай Статкевич и 51 политзаключенный

8
  • 11.09.2025, 14:22
  • 8,372
На свободу вышел Николай Статкевич и 51 политзаключенный
Николай Статкевич

(Обновляется) Они находятся в Литве.

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг созвал срочную пресс-конференцию, на которой сообщил, что белорусский режим освободил 52 политических заключённых, среди которых есть и граждане Литвы, сообщает LRT. Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что среди освобожденных — лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич. Также на свободу вышел филосов Владимир Мацкевич.

Президент Литвы поблагодарил министра иностранных дел Кястутиса Будриса, который в данный момент находится на границе с Беларусью.

По его словам, среди освобожденных — «деятели оппозиции, журналисты, участники протестов и граждане иностранных государств».

Освобожденные политзаключенные сейчас находятся в Литве.

Официальный представитель польского МИД Павел Вроньский сообщил, что среди освобожденных политзаключённых, которые уже направляются из Беларуси, есть граждане Польши. Он также подчеркнул, что МИД страны в ближайшее время опубликует точный список освобождённых.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох