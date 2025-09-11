На свободу вышел Николай Статкевич и 51 политзаключенный

На свободу вышел Николай Статкевич и 51 политзаключенный8
(Обновляется) Они находятся в Литве.
Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг созвал срочную пресс-конференцию, на которой сообщил, что белорусский режим освободил 52 политических заключённых, среди которых есть и граждане Литвы, сообщает LRT. Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что среди освобожденных — лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич. Также на свободу вышел филосов Владимир Мацкевич.
Президент Литвы поблагодарил министра иностранных дел Кястутиса Будриса, который в данный момент находится на границе с Беларусью.
По его словам, среди освобожденных — «деятели оппозиции, журналисты, участники протестов и граждане иностранных государств».
Освобожденные политзаключенные сейчас находятся в Литве.
No man left behind! 52 prisoners safely crossed the Lithuanian border from Belarus today, leaving behind barbed wire, barred windows and constant fear. Among them, which is especially important to me, were 6 Lithuanians. I am deeply grateful to the United States and personally to… pic.twitter.com/PiYJMVL9VP— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 11, 2025
Официальный представитель польского МИД Павел Вроньский сообщил, что среди освобожденных политзаключённых, которые уже направляются из Беларуси, есть граждане Польши. Он также подчеркнул, что МИД страны в ближайшее время опубликует точный список освобождённых.