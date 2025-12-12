Зеленский прибыл на Купянское направление 12.12.2025, 16:14

Владимир Зеленский

ВСУ зачищают город от россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря, в День Сухопутных войск ВСУ, приехал на Купянское направление.

«Сегодня — Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске — мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта», — написал глава государства в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что сейчас чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии.

«Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны — сильные позиции в разговоре об окончании войны. Спасибо каждому воину! Горжусь вами! Спасибо всем нашим Сухопутным войскам — сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята», — добавил президент.

Ранее 12 декабря аналитический проект DeepState сообщил, что украинские бойцы зачищают Купянск Харьковской области от российских оккупантов. Бои продолжаются в центральной части города.

