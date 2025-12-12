Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших НПЗ России 1 12.12.2025, 21:03

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

Подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, это один из крупнейших НПЗ оккупантов, который способен перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Он задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков.

Отмечается, что в районе цели были зафиксированы взрывы и мощный пожар.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, что в Донецкой области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com