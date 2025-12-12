закрыть
Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших НПЗ России

1
  • 12.12.2025, 21:03
Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших НПЗ России

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

Подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области РФ.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, это один из крупнейших НПЗ оккупантов, который способен перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Он задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков.

Отмечается, что в районе цели были зафиксированы взрывы и мощный пожар.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, что в Донецкой области.

