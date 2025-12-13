закрыть
13 декабря 2025, суббота
В России началось замедление Telegram

  • 13.12.2025, 4:20
В России началось замедление Telegram

О сбоях в работе мессенджера в РФ сообщают до 80% пользователей.

С начала текущей недели в России участились проблемы в работе мессенджера Telegram, который насчитывает около 100 млн пользователей, свидетельствуют данные мониторинговых сервисов Downdetector и «Сбой.рф», пишет The Moscow Times.

Согласно данным последнего, число жалоб на сбои платформы подскочило в понедельник и концу недели, 12 декабря, превысило 2500. Люди в комментариях чаще всего сообщают о серьезных задержках при доставке медиафайлов — видео и фото, «кружочков», картинок, эмодзи и т. д. Другие пишут, что Telegram либо совсем не открывается, либо в нем идет бесконечное «соединение» — не обновляется лента и не грузятся новые сообщения. При этом многие пользователи жалуются, что сбои мессенджера сохраняются даже при переключении на Wi-Fi.

По данным Androidinsider.ru, скорость загрузки медиафайлов в мессенджере действительно замедлилась: в России она составляет порядка 128 Кб/с. При этом после изменения IP-адреса на иностранный показатель сразу подскакивает до 896 Кб/с даже без перезапуска приложения. Та же ситуация — при скачивании фото и видео из Telegram. Портал отмечает, что эти показатели не являются достоверным подтверждением целенаправленного замедления сервиса в РФ, но «представляется очень похожим на то».

Снижение работоспособности Telegram может быть делом рук Роскомнадзора, который «убирает все импортное», а может быть связано с проблемами самого мессенджера после обновления, считает гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков. «Когда это [блокировка мессенджера] будет и будет ли вообще, сказать очень трудно. Однако те шаги, которые постепенно делаются с заметным постоянством, говорят о том, что такое вполне вероятно, в том числе, после Нового года», — сказал эксперт «НСН».

О сбоях в работе Telegram в России сообщают до 80% пользователей, заявил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, «жалоб на медленную работу очень много», причем это касается всех провайдеров. «Не мог Telegram одновременно деградировать у такого большого числа пользователей из разных регионов. Скорее всего, это связано с Роскомнадзором, у которого были определенные претензии к Telegram. Однако окончательные выводы пока сделать невозможно, надо смотреть, что будет дальше», — пояснил он.

Сам Роскомнадзор замедление Telegram официально не подтверждает. К мессенджеру, который российские власти уже безуспешно пытались блокировать в 2018 году, сейчас не применяются новые ограничения, заявили в ведомстве.

