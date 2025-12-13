Россиянам отключат интернет на новогодние праздники 6 13.12.2025, 12:24

Жителей Ленинградской области уже предупредили.

Власти Ленинградской области РФ намерены отключать мобильный интернет в период новогодних праздников из-за «провокаций» и «геополитического расположения» региона, заявил губернатор Александр Дрозденко. «Не исключено, что с приближением новогодних праздников и в течение каникул в связи с возможными провокациями, атаками БПЛА и попытками кибер-вмешательства в работу инфраструктуры, вынужденные ограничения связи будут применяться на территории Ленобласти», — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, решение об отключении интернета и связи, а также замедлении «определенных интернет-ресурсов» принимают силовики на основе данных об «оперативной обстановке». И для сохранения возможности общения с близкими людьми жителям Ленобласти следует «предусмотреть дополнительные возможности связи», включая переход на госмессенджер Max и перенастройку уведомлений мобильных приложений, заявил Дрозденко.

В Санкт-Петербурге уже несколько дней наблюдаются серьезные перебои мобильного интернета. По состоянию на 13 декабря город находится на первом месте по числу жалоб пользователей на сайте «Сбой.рф». За последние три часа горожане направили более 800 сообщений о сетевых проблемах. Аналогичные жалобы фиксирует портал Downdetector. За сутки жители Петербурга оставили почти 3 тысячи жалоб.

При этом в регионе во время масштабных отключений продолжают работать сервисы из «белого списка», разрешенные властями. Провайдеры в ответ на жалобы абонентов заявляют, что отключения связаны с мерами безопасности, которые от них не зависят.

