13 декабря 2025, суббота, 17:24
Из белорусских тюрем освобождены пять граждан Украины

  • 13.12.2025, 16:35
  • 2,242
Об этом сообщил Зеленский.

Среди освобожденных сегодня, 13 декабря, белорусских политзаключенных — пятеро граждан Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о деталях подготовки специального мероприятия по освобождению находившихся в Беларуси гражданских. Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам и соответствующую помощь получает Украина. При необходимости привлекаются специальные службы наших соседей в Европе», — написал он.

Как писал сайт Charter97.org, на свободу вышли 123 политзаключенных.

