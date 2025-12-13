Из белорусских тюрем освобождены пять граждан Украины
- 13.12.2025, 16:35
- 2,242
Об этом сообщил Зеленский.
Среди освобожденных сегодня, 13 декабря, белорусских политзаключенных — пятеро граждан Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Руководитель ГУР Кирилл Буданов доложил о деталях подготовки специального мероприятия по освобождению находившихся в Беларуси гражданских. Благодаря активной роли Соединенных Штатов и сотрудничеству наших разведок сейчас возвращаются на свободу около сотни человек, в том числе пятеро украинцев. Помогаем нашим американским партнерам и соответствующую помощь получает Украина. При необходимости привлекаются специальные службы наших соседей в Европе», — написал он.
Как писал сайт Charter97.org, на свободу вышли 123 политзаключенных.