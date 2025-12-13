закрыть
Российские войска заблокированы в северной части Купянска

  • 13.12.2025, 17:07
Российские войска заблокированы в северной части Купянска

Они не могут получать подкрепление или снабжение.

Российские подразделения, которые действуют на Харьковщине в северной части Купянска и в его окрестностях, заблокированы. Сейчас они фактически не имеют возможности получать подкрепление или полноценное снабжение.

Начальник управления коммуникации украинской Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал о ситуации на Харьковщине, где продолжаются бои.

- Я уже на самом деле не первый день говорю, что российские войска заблокированы в северной части города Купянска, просто здесь, скорее, речь даже не о непосредственно городе, а о его окрестностях. Да, безусловно, сейчас российские войска в городе не могут получать пополнение, – объяснил военный.

В то же время, по его словам, количество активных российских военных в этом районе ограничено.

- Собственно, там где-то находится до 40 активных позывных, а если брать по оценкам именно не активных позывных, а людей, то где-то, по данным нашей разведки, более 100, но проводить там какие-то активные действия они не могут, – отметил Трегубов.

Он также отметил, что российские подразделения в этом районе фактически отрезаны от логистики. По словам Трегубова, россияне и в дальнейшем находятся в северных районах города, однако не имеют возможности получать ни подкрепление, ни полноценное снабжение, кроме воздушного моста и сбросов с БПЛА.

