На свободу вышел Павел Северинец, его вывезли в Украину
- 13.12.2025, 18:02
Политика арестовали в 2020-ом году.
В списках освобожденных 13 декабря появилась фамилия одного из лидеров белорусской оппозиции, соучредителя партии Белорусская христианская демократия (БХД) Павла Северинца.
Украинский проект «Хочу жить» сообщил, что его вывезли в Украине.
Напомним, что 7 июня 2020 года Павла арестовали и позже обвинили в «подготовке массовых беспорядков». 25 мая 2021-го ему незаконно присудили семь лет колонии строгого режима. Северинец отбывает наказание в шкловской исправительной колонии № 17.
В 2022 году администрация колонии №17, где он отбывал наказание, признала его «злостным нарушителем режима». Северинец был лишен свиданий и связи с родными, к нему постоянно применялось давление.
21 июня 2023 года суд в Шклове пересмотрел его режим содержания и перевел в тюрьму на три года. С 10 июля 2023 года Павел находился в тюрьме №1 в Минске.