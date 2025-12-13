Что на самом деле происходит в Покровске 5 13.12.2025, 18:27

5,726

Сырский сделал важное заявление.

Украинские военные вернули под свой контроль около 16 квадратных километров в Покровске Донецкой области. Это произошло за несколько недель.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он проинформировал, что в отдельные дни количество боев на фронте достигает 300, что является наибольшим показателем с начала войны. В то же время численность армии РФ уже длительное время составляет 710 тысяч, потому что благодаря работе ВСУ врагу не удается нарастить показатель и перекрыть потери.

- Да, ценой огромных потерь противник в ноябре смог взять под контроль некоторые наши территории. Впрочем, заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности, - подчеркнул Сырский.

Более того, на некоторых важных направлениях ВСУ ведут активные действия и зачищают населенные пункты от противника. Среди таких - город Покровск.

- Продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за крайние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 квадратных километров в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается, - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Также Сирский добавил, что на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.

- Выражаю глубокую благодарность украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые достойно держат строй, являются лучшим гарантом нашей независимости и сильнейшим аргументом на переговорах для достижения справедливого мира. Мы продолжаем уничтожать врага, истощать его армию и экономику, - резюмировал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com