закрыть
13 декабря 2025, суббота, 19:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что на самом деле происходит в Покровске

5
  • 13.12.2025, 18:27
  • 5,726
Что на самом деле происходит в Покровске

Сырский сделал важное заявление.

Украинские военные вернули под свой контроль около 16 квадратных километров в Покровске Донецкой области. Это произошло за несколько недель.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он проинформировал, что в отдельные дни количество боев на фронте достигает 300, что является наибольшим показателем с начала войны. В то же время численность армии РФ уже длительное время составляет 710 тысяч, потому что благодаря работе ВСУ врагу не удается нарастить показатель и перекрыть потери.

- Да, ценой огромных потерь противник в ноябре смог взять под контроль некоторые наши территории. Впрочем, заявления российской пропаганды о темпах продвижения войск РФ не соответствуют действительности, - подчеркнул Сырский.

Более того, на некоторых важных направлениях ВСУ ведут активные действия и зачищают населенные пункты от противника. Среди таких - город Покровск.

- Продолжаются наши активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске за крайние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 квадратных километров в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается, - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Также Сирский добавил, что на Купянском, Константиновском и Приднепровском оперативных направлениях потерь территории не допущено.

- Выражаю глубокую благодарность украинским солдатам, сержантам и офицерам, которые достойно держат строй, являются лучшим гарантом нашей независимости и сильнейшим аргументом на переговорах для достижения справедливого мира. Мы продолжаем уничтожать врага, истощать его армию и экономику, - резюмировал он.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук