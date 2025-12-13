Сырский заявил о создании Киберсил ВСУ
Командование киберсил ВСУ сформируют до конца года.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что до конца 2025 года в Украине должны завершить формирование командования Киберсил.
Сырский сообщил, что несмотря на высокую интенсивность боевых действий, сейчас продолжаются мероприятия по совершенствованию системы управления.
- Важный шаг сделан - мы полностью перешли на корпусную систему. Армейские корпуса и их командиры уже приобрели опыт и проводят определенные операции. Теперь приводим корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом АК. Началась ротация корпусных бригад - там, где это позволяет обстановка, - написал он в Telegram.
Также главнокомандующий ВСУ рассказал, что сегодня во время совещания поднимали вопросы фортификаций и инженерного оборудования, восстановления боеспособности бригад, анализ состояния правопорядка и морально-психологического состояния в войсках.
- Есть проблемные моменты. Пути решения - предложены, - сказано в заметке.
Сырский добавил, что по итогам совещания поставил необходимые задачи органам военного управления. Кроме того, он анонсировал, что до конца года планируют завершить формирование командования Киберсил ВСУ.
- Среди (задач - ред.) - стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей. До конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ, - резюмировал главнокомандующий ВСУ.