13 декабря 2025, суббота, 19:44
Сырский заявил о создании Киберсил ВСУ

  • 13.12.2025, 19:26
Сырский заявил о создании Киберсил ВСУ

Командование киберсил ВСУ сформируют до конца года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что до конца 2025 года в Украине должны завершить формирование командования Киберсил.

Сырский сообщил, что несмотря на высокую интенсивность боевых действий, сейчас продолжаются мероприятия по совершенствованию системы управления.

- Важный шаг сделан - мы полностью перешли на корпусную систему. Армейские корпуса и их командиры уже приобрели опыт и проводят определенные операции. Теперь приводим корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом АК. Началась ротация корпусных бригад - там, где это позволяет обстановка, - написал он в Telegram.

Также главнокомандующий ВСУ рассказал, что сегодня во время совещания поднимали вопросы фортификаций и инженерного оборудования, восстановления боеспособности бригад, анализ состояния правопорядка и морально-психологического состояния в войсках.

- Есть проблемные моменты. Пути решения - предложены, - сказано в заметке.

Сырский добавил, что по итогам совещания поставил необходимые задачи органам военного управления. Кроме того, он анонсировал, что до конца года планируют завершить формирование командования Киберсил ВСУ.

- Среди (задач - ред.) - стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей. До конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ, - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

