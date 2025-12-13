закрыть
13 декабря 2025, суббота, 21:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенных освободили взамен на россиян и белорусов, воевавших на стороне РФ?

14
  • 13.12.2025, 19:53
  • 9,808
Политзаключенных освободили взамен на россиян и белорусов, воевавших на стороне РФ?

Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко.

Белорусских политзаключенных освободили взамен на россиян и белорусов, воевавших на стороне России в войне против Украины, и взятых в плен.

Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Напомним, что сегодня Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук