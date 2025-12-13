Политзаключенных освободили взамен на россиян и белорусов, воевавших на стороне РФ? 14 13.12.2025, 19:53

Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко.

Белорусских политзаключенных освободили взамен на россиян и белорусов, воевавших на стороне России в войне против Украины, и взятых в плен.

Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Напомним, что сегодня Лукашенко освободил 123 политзаключенных.

Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.

Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.

