Политзаключенных освободили взамен на россиян и белорусов, воевавших на стороне РФ?14
- 13.12.2025, 19:53
Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко.
Белорусских политзаключенных освободили взамен на россиян и белорусов, воевавших на стороне России в войне против Украины, и взятых в плен.
Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Напомним, что сегодня Лукашенко освободил 123 политзаключенных.
Среди вышедших на свободу — лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, оппозиционный политик Павел Северинец, правозащитник Владимир Лобкович и ряд других узников совести.
Большинство помилованных были насильно вывезены на территорию Украины.