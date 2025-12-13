Бундесвер поможет Польше строить защитную стену на границе с Беларусью
- 13.12.2025, 21:15
В Польшу будут направлены несколько десятков солдат ФРГ.
Германский бундесвер поможет Польше в укреплении границы с Беларусью и Россией и возведении защитной стены. Как сообщило в субботу, 13 декабря, министерство обороны ФРГ, с апреля 2026 года несколько десятков немецких солдат примут участие в операции «Восточный щит», которую Польша проводит в приграничной зоне с Беларусью и российской Калининградской областью.
Основной задачей немецких солдат на севере и востоке Польши будут «инженерные работы», пояснил представитель Минобороны Германии. Конкретно, по его словам, речь идет о "создании укреплений, рытье окопов, прокладке колючей проволоки и возведении противотанковых заграждений".
Накануне газета Bild написала, что о развертывании солдат бундесвера в Польше сообщил госсекретарь в польском министерстве обороны Павел Залевский, выступая перед журналистами на авиабазе Мальборк вместе со своим коллегой из Германии Нильсом Шмидом (Nils Schmid).
По данным министерства обороны ФРГ, в операции «Восточный щит» примут участие несколько десятков солдат сухопутных войск и сил поддержки. В ведомстве уточнили, что этой миссии не требуется мандат бундестага. В ходе этой операции «не ожидается непосредственной опасности для солдат в результате военных столкновений».
Польские власти запустили проект «Восточный щит» в мае 2024 года, он должен продлиться до конца 2027 года.