закрыть
13 декабря 2025, суббота, 21:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бундесвер поможет Польше строить защитную стену на границе с Беларусью

  • 13.12.2025, 21:15
Бундесвер поможет Польше строить защитную стену на границе с Беларусью
Фото: Reuters

В Польшу будут направлены несколько десятков солдат ФРГ.

Германский бундесвер поможет Польше в укреплении границы с Беларусью и Россией и возведении защитной стены. Как сообщило в субботу, 13 декабря, министерство обороны ФРГ, с апреля 2026 года несколько десятков немецких солдат примут участие в операции «Восточный щит», которую Польша проводит в приграничной зоне с Беларусью и российской Калининградской областью.

Основной задачей немецких солдат на севере и востоке Польши будут «инженерные работы», пояснил представитель Минобороны Германии. Конкретно, по его словам, речь идет о "создании укреплений, рытье окопов, прокладке колючей проволоки и возведении противотанковых заграждений".

Накануне газета Bild написала, что о развертывании солдат бундесвера в Польше сообщил госсекретарь в польском министерстве обороны Павел Залевский, выступая перед журналистами на авиабазе Мальборк вместе со своим коллегой из Германии Нильсом Шмидом (Nils Schmid).

В Польшу будут направлены несколько десятков солдат ФРГ

По данным министерства обороны ФРГ, в операции «Восточный щит» примут участие несколько десятков солдат сухопутных войск и сил поддержки. В ведомстве уточнили, что этой миссии не требуется мандат бундестага. В ходе этой операции «не ожидается непосредственной опасности для солдат в результате военных столкновений».

Польские власти запустили проект «Восточный щит» в мае 2024 года, он должен продлиться до конца 2027 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров
Хватит заниматься профанацией
Хватит заниматься профанацией Наста Захаревич
Кремль в панике
Кремль в панике Петр Олещук