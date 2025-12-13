NZZ: «Хартия» нанесла болезненный удар российской пропаганде 13.12.2025, 21:32

1,776

При этом усилив украинскую переговорную позицию.

Украинские силы достигли важного тактического успеха на Купянском направлении: элитная бригада «Хартия» освободила несколько сел к северу от города в Харьковской области, фактически окружив российские подразделения в центре Купянска.

По данным украинского командования, около 200 российских военных оказались отрезанными от снабжения, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung .

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу лично посетил это направление — один из самых рискованных визитов с начала войны — и записал видеообращение перед разрушенным указателем Купянска, поблагодарив бойцов. Зеленский подчеркнул: «Очень важно быть успешными на фронте, чтобы Украина могла достигать и дипломатических успехов».

Это контрнаступление совпало по времени с мирными переговорами и опровергает утверждение России и заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина проигрывает войну и должна пойти на болезненные уступки. Украина также продолжает держать оборону Покровска и Мирнограда в Донецкой области, несмотря на угрозу окружения, чтобы не дать России новых побед во время переговоров.

Для Москвы это болезненный удар: захват Купянска — важного железнодорожного узла с довоенным населением около 25 тысяч — был приоритетом с лета. 20 ноября российское командование доложило Путину о полном контроле над городом, а генерал Сергей Кузовлев получил звание «Герой России». Украина всегда отрицала эти заявления, а теперь даже российские военные блогеры признают, что сообщения носили пропагандистский характер для укрепления позиций России на переговорах.

Несмотря на успех под Купянском, ситуация на фронте остается сложной.

