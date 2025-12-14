закрыть
Израиль ликвидировал одного из ключевых командиров ХАМАС в Газе

  • 14.12.2025, 8:50
Израиль ликвидировал одного из ключевых командиров ХАМАС в Газе

Он был «архитектором» нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Израиль заявил об убийстве высокопоставленного командира ХАМАС Раэда Саэда в Газе.

Об этом сообщает Reuters.

Израильские военные заявили, что в субботу, 13 декабря, в результате удара по автомобилю в Газе был убит высокопоставленный командир ХАМАС Раэд Саэд, один из «архитекторов» нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Это было самое громкое убийство высокопоставленного деятеля ХАМАС с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе в октябре, сообщает Reuters.

В совместном заявлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израэль Кац заявили, что Саэд стал мишенью в ответ на атаку ХАМАС, в результате которой взрывное устройство ранило двух солдат.

По данным органов здравоохранения Газы, на которые ссылается Reuters, в результате взрыва автомобиля погибли пять человек и по меньшей мере 25 получили ранения .

Но пока нет никакого немедленного подтверждения о том, что Саэд есть среди погибших.

