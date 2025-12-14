Израиль ликвидировал одного из ключевых командиров ХАМАС в Газе 14.12.2025, 8:50

Он был «архитектором» нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Израиль заявил об убийстве высокопоставленного командира ХАМАС Раэда Саэда в Газе.

Об этом сообщает Reuters.

Израильские военные заявили, что в субботу, 13 декабря, в результате удара по автомобилю в Газе был убит высокопоставленный командир ХАМАС Раэд Саэд, один из «архитекторов» нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Это было самое громкое убийство высокопоставленного деятеля ХАМАС с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе в октябре, сообщает Reuters.

В совместном заявлении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израэль Кац заявили, что Саэд стал мишенью в ответ на атаку ХАМАС, в результате которой взрывное устройство ранило двух солдат.

По данным органов здравоохранения Газы, на которые ссылается Reuters, в результате взрыва автомобиля погибли пять человек и по меньшей мере 25 получили ранения .

Но пока нет никакого немедленного подтверждения о том, что Саэд есть среди погибших.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com