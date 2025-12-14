ВСУ разгромили российскую колонну на подступах к Гришиному под Покровском 14.12.2025, 13:01

Уничтожение мото- и квадроциклов показали на видео.

Российские войска 10 декабря пытались осуществить прорыв в направлении села Гришино на юге Покровска, используя колонну из мото- и квадроциклов.

Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ.

Отмечается, что попытка наступления состоялась параллельно с механизированным штурмом на другом участке этого же направления.

По имеющейся информации, противник остановился в районе перерезанного логистического маршрута, после чего украинские подразделения нанесли по колонне прицельные удары. Поражение осуществляли операторы беспилотников во взаимодействии с артиллерией.

После разгрома колонны остатки российской пехоты пытались рассредоточиться в поле и лесополосах, однако были уничтожены во время дальнейшей зачистки.

