14 декабря 2025, воскресенье, 13:06
ВСУ разгромили российскую колонну на подступах к Гришиному под Покровском

  • 14.12.2025, 13:01
ВСУ разгромили российскую колонну на подступах к Гришиному под Покровском

Уничтожение мото- и квадроциклов показали на видео.

Российские войска 10 декабря пытались осуществить прорыв в направлении села Гришино на юге Покровска, используя колонну из мото- и квадроциклов.

Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ.

Отмечается, что попытка наступления состоялась параллельно с механизированным штурмом на другом участке этого же направления.

По имеющейся информации, противник остановился в районе перерезанного логистического маршрута, после чего украинские подразделения нанесли по колонне прицельные удары. Поражение осуществляли операторы беспилотников во взаимодействии с артиллерией.

После разгрома колонны остатки российской пехоты пытались рассредоточиться в поле и лесополосах, однако были уничтожены во время дальнейшей зачистки.

