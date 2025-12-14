закрыть
14 декабря 2025
Сирийские военные начали операцию против «Исламского государства»

  • 14.12.2025, 21:07
Она проходит в районе Пальмиры.

Она проходит в районе Пальмиры.

Подразделения службы безопасности Сирии начали операцию против «Исламского государства» (ИГ) в районе Пальмиры. Об этом сообщил сирийский телеканал Syria TV.

Никаких подробностей операции не приводится.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в сирийском городе Пальмира в ходе операции против ИГ. Еще трое американцев пострадали. В военном ведомстве рассказали, что нападение на военных было совершено в результате засады, устроенной боевиком террористической организации. Его ликвидировали.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что после действий ИГИЛ против американских военных в Сирии будут приняты «серьезные ответные меры». Глава Белого дома отметил, что произошедшее в Сирии «было засадой». Нападение произошло в очень опасном районе страны, который полностью не контролируется войсками сирийских властей.

