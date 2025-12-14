В Сирии в результате атаки ИГИЛ были убиты два американских военных и переводчик 14.12.2025, 19:07

Они попали в засаду.

В сирийской Пальмире в результате нападения террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) погибли трое американцев: двое военнослужащих и гражданский переводчик, еще трое получили ранения, сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Он уточнил, что атака произошла во время миссии, инициированной в рамках операций по борьбе с ИГИЛ и терроризмом в регионе. Ведется расследование.

Американцы погибли 13 декабря в результате засады, устроенной боевиком-одиночкой ИГИЛ, добавило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Злоумышленник был убит силами союзников в ходе перестрелки, отметил глава Пентагона Пит Хегсет. «Имейте в виду, если вы нападете на американцев — где бы то ни было в мире, — вы проведете остаток своей короткой и полной тревог жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться на вас, найдут и безжалостно убьют», — подчеркнул он. Президент США Дональд Трамп пообещал ИГИЛ «серьезное возмездие». Он добавил, что атака произошла «в очень опасном районе», который не полностью контролируется новыми властями, и «президент Сирии Ахмед аш-Шара крайне возмущен и обеспокоен этим нападением».

Устроивший засаду был членом сирийских сил безопасности, сообщили Reuters три местных чиновника. Представитель МВД арабской республики заявил, что нападавший не занимал руководящую должность и мог «придерживаться экстремистских взглядов».

Министр иностранных дел Сирии Асаад аль-Шайбани заявил, что республика «решительно осуждает террористическую атаку, направленную против совместного сирийско-американского антитеррористического патруля в районе Пальмиры». Он также выразил соболезнования семьям погибших, правительству и народу США.

