Трамп выразил уважение мужчине, который бросился разоружать террориста в Сиднее
- 14.12.2025, 21:23
Он спас много жизней.
В Сиднее (Австралия) произошел теракт, во время которого двое нападавших открыли огонь по людям, которые праздновали Хануку. Одного из вооруженных террористов обезвредил случайный прохожий. Мужчина бросился на злоумышленника и отобрал у него оружие.
Президент США Дональд Трамп выразил уважение поступку мужчины.
«Очень, очень храбрый человек, который пошел в лобовую атаку на одного из стрелков и спас много жизней. Очень смелый человек, сейчас в больнице, ранен. Огромное уважение этому мужчине за то, что он сделал», – сказал Трамп.