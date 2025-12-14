Трамп выразил уважение мужчине, который бросился разоружать террориста в Сиднее 14.12.2025, 21:23

Он спас много жизней.

В Сиднее (Австралия) произошел теракт, во время которого двое нападавших открыли огонь по людям, которые праздновали Хануку. Одного из вооруженных террористов обезвредил случайный прохожий. Мужчина бросился на злоумышленника и отобрал у него оружие.

Президент США Дональд Трамп выразил уважение поступку мужчины.

«Очень, очень храбрый человек, который пошел в лобовую атаку на одного из стрелков и спас много жизней. Очень смелый человек, сейчас в больнице, ранен. Огромное уважение этому мужчине за то, что он сделал», – сказал Трамп.

