В Сиднее прохожий набросился на террориста во время стрельбы и отобрал ружье
- 14.12.2025, 14:57
Так выглядит героизм.
В Сиднее (Австралия) произошел теракт, во время которого двое нападавших открыли огонь по людям, которые праздновали Хануку. Одного из вооруженных террористов обезвредил случайный прохожий.
Мужчина бросился на злоумышленника и отобрал у него оружие. Видео с героическим поступком распространили в социальных сетях, пишет OBOZ.UA.
Подробности происшествия
Теракт произошел 14 декабря, целью террористов стали мирные жители, которые праздновали Хануку на пляже в Сиднее. Вследствие нападения по меньшей мере 10 человек погибло, еще около 60 людей получили ранения.
Когда один из террористов целился из оружия в людей, прохожий моментально набросился на преступника и забрал ружье. Террорист, который лишился оружия, пытался скрыться с места преступления.
По словам очевидцев, террористы успели произвести не менее 50 выстрелов. Также стало известно, что среди погибших есть полицейский и дети.
Реакция на теракт
На теракт в Австралии отреагировал президент Израиля Ицхак Герцог. Он осудил жестокое нападение на группу евреев на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки и призвал австралийские власти бороться с «огромной волной антисемитизма», которая, по словам Герцога, «охватила австралийское общество».