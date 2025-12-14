На пляже в Австралии открыли стрельбу во время празднования Хануки 14.12.2025, 12:43

Фото: AP

(Обновлено) Одного из стрелков обезоружил случайный прохожий.

Неизвестные открыли стрельбу на пляже Бонди-Бич в Сиднее, передает Sydney Morning Herald. По информации Guardian Australia, прозвучали как минимум двенадцать выстрелов. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила о задержании двоих человек и призвала жителей и туристов избегать этого района.

По информации The Jerusalem Post, на пляже проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. Президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер рассказал газете, что всего на пляже находились около 2 тыс. членов еврейской общины.

MASS SHOOTING AT BONDI BEACH IN SYDNEY



THIS IS A LIVE DEVELOPMENT pic.twitter.com/pXnnm6qtBO — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) December 14, 2025

Daily Mail со ссылкой на очевидцев пишет, что первые выстрелы прозвучали в 18:40 по местному времени (10:40 по Минску). Огонь открыли двое мужчин, которые прибыли на пляж на автомобиле.

«На пляже Бонди задержаны два человека. Операция продолжается, и общественности настоятельно рекомендуется избегать этого района», — сообщили позднее в полиции.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

На место прибыли более двух десятков машин экстренных служб, включая сотрудников полиции и медиков, передает ABC. Информация о жертвах разнится. The Jerusalem Post пишет, что в результате стрельбы погиб один человек и несколько получили ранения, в том числе один полицейский. По информации службы скорой помощи штата Новый Южный Уэльс, в больницу доставили шесть человек, остальным пострадавшим оказывают помощь на месте.

Источники News.com в полиции считают, что нападение готовилось несколько месяцев. Издание пишет, что один из нападавших был застрелен, а другой получил огнестрельное ранение. Сейчас ему оказывают помощь сотрудники экстренных служб.

По данным очевидцев, на пляже произошло не менее 50 выстрелов. В сети появились видео, снятые на месте происшествия: на кадрах двое мужчин стреляют из длинноствольного оружия.

«Я видел по меньшей мере десять человек на земле и кровь повсюду», — сказал журналистам один из свидетелей.

Издание News.com.au сообщает, что погибли 10 человек, власти это пока не подтверждали.

Полиция штата Новый Южный Уэльс подтвердила, что два человека уже находятся под стражей.

«Два человека находятся под стражей полиции на пляже Бонди; однако полицейская операция продолжается, и мы по-прежнему призываем людей избегать этого района», — говорится в сообщении полиции.

В Сети также распространяется видео, на котором видно, как мужчина обезоружил, вероятно, одного из стрелков, подкравшись к нему сзади.

