14 декабря 2025, воскресенье, 23:13
В Дубае сыграли в самый большой в мире тетрис

  • 14.12.2025, 22:54
Фигурки были из дронов.

В ОАЭ установили рекорд, сыграв в самый большой в мире тетрис.

Игровым полем стала Дубайская рамка.

Фигуры формировали около 4 тыс. дронов с меняющейся подсветкой.

Перформанс прошел в рамках финала мирового турнира по Tetris, организованного The Tetris Company совместно с Red Bull.

Перед рекордной игрой прошли отборочные этапы в десятках стран – от США до Японии. Всего в соревновании участвовали игроки из 55 государств.

Победителем турнира стал 19-летний студент из Турции. Он получил почетную грамоту и «эксклюзивный секретный приз», деталей которого организаторы не раскрыли.

Оригинальный тетрис был создан советским программистом Алексеем Пажитновым. Мировую известность проекту обеспечил предприниматель Хэнк Роджерс, сыгравший ключевую роль в международном распространении тетриса и развитии бренда.

