В Дубае сыграли в самый большой в мире тетрис
- 14.12.2025, 22:54
Фигурки были из дронов.
В ОАЭ установили рекорд, сыграв в самый большой в мире тетрис.
Игровым полем стала Дубайская рамка.
Фигуры формировали около 4 тыс. дронов с меняющейся подсветкой.
Перформанс прошел в рамках финала мирового турнира по Tetris, организованного The Tetris Company совместно с Red Bull.
Перед рекордной игрой прошли отборочные этапы в десятках стран – от США до Японии. Всего в соревновании участвовали игроки из 55 государств.
Победителем турнира стал 19-летний студент из Турции. Он получил почетную грамоту и «эксклюзивный секретный приз», деталей которого организаторы не раскрыли.
Оригинальный тетрис был создан советским программистом Алексеем Пажитновым. Мировую известность проекту обеспечил предприниматель Хэнк Роджерс, сыгравший ключевую роль в международном распространении тетриса и развитии бренда.